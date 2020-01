Notizie Milan – Il report odierno da Milanello, in vista dell’Udinese

MILANO – Il Milan torna ad allenarsi dopo il match di Coppa Italia, contro la SPAL. Il prossimo impegno dei rossoneri, in campionato, è con l’Udinese domenica a San Siro. Partita prevista alle 12:30. La rosa, agli ordini di mister Pioli, si è ritrovata a Milanello. Il lavoro odierno è iniziato con l’attivazione muscolare, in palestra. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo, composto dai calciatori che hanno preso parte alla partita di ieri, è rimasto in palestra e ha svolto una seduta defaticante. Il secondo, invece, ha lavorato sul campo e ha continuato il riscaldamento con i torelli. L’allenamento è continuato con esercitazioni tecniche: passaggi da controllo orientato, cross e tiri in porta. Il lavoro si è concluso con la consueta partitella su campo ridotto.