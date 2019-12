Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno da Milanello

MILANO – Il Milan è tornato a lavorare sui campi d’allenamento di Milanello. La squadra ha iniziato la giornata di lavoro con l’attivazione muscolare, svolta in palestra. Poi i rossoneri si sono trasferiti all’esterno, riscaldamento con gli ostacoli bassi, dopo è stato il turno del lavoro tattico insieme ai ragazzi dell’Under 18. La conclusione è stata riservata alla classica partitela su campo ridotto, Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo era presente all’allenamento e ha osservato il lavoro svolto dalla squadra. Per domani è prevista la consueta conferenza stampa prepartita del tecnico Pioli e poi la partenza, in pullman, verso Bergamo. Dove i rossoneri affronteranno, domenica alle 12:30, l’Atalanta di Gasperini.