Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno da Milanello

MILANO – La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi oggi, in mattinata, a Milanello in vista del prossimo match di campionato contro l’Hellas Verona. Si tratta del penultimo appuntamento prima della sfida di San Siro, che andrà in scena domenica alle ore 15:00.

Il lavoro è iniziato con l’attivazione muscolare, poi i giocatori del Milan si sono trasferiti all’esterno e hanno proseguito con i torelli a tema. Spazio alle esercitazioni tecniche e poi l’allenamento è proseguito sulla fase tattica. La consueta partitella a tutto campo a chiuso la sessione odierna.

Domani mattina i rossoneri svolgeranno la rifinitura, poi Stefano Pioli prenderà parte alla conferenza stampa pre-partita alle ore 13:45.