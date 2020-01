Notizie Milan – Il report dell’allenamento odierno da Milanello

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello, in vista del match di mercoledì contro la SPAL, in Coppa Italia. La squadra, prima di iniziare il lavoro odierno, si è riunita per la colazione per poi spostarsi in palestra, per l’attivazione muscolare. I calciatori, agli ordini di mister Pioli, si sono spostati sul campo per svolgere una serie di torelli e l’esercitazione tattica. La conclusione è stata affidata alla classica partitella undici contro undici, su campo ridotto. Simon Kjaer, nuovo arrivo rossonero, si è subito unito al resto della rosa per prendere parte all’allenamento. Domani il Milan, invece, svolgerà la rifinitura nel pomeriggio, per poi fermarsi nel centro sportivo di Milanello in vista degli Ottavi di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli non effettuerà la canonica conferenza stampa, aperta ai giornalisti, pre-partita.