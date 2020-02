Notizie Milan – Il report della sessione odierna di allenamento da Milanello

MILANO – Il Milan continua a lavorare in vista del derby di domenica prossima, contro l’Inter. I rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello per l’odierna sessione di lavoro, a cui hanno assistito Maldini, Boban e Massara.

Dopo la colazione la squadra si è trasferita in palestra dove ha svolto la consueta attivazione muscolare, parte integrante del riscaldamento. Per poi trasferirsi all’esterno, dove i calciatori hanno svolto il torello, che ha concluso la parte iniziale del lavoro. Spazio poi alle esercitazioni tecniche e alla fase tattica, la conclusione dell’allenamento, come di consueto, è stata lasciata per la partitella a tutto campo.