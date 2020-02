Notizie Milan – Il report da Milanello dell’allenamento odierno

MILANO – Il Milan, archiviata per il momento la pratica Coppa Italia, è tornato oggi ad allenarsi a Milanello, in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. L’incontro con i granata è previsto a San Siro lunedì 17 febbraio alle 20.45. Alla sessione di lavoro odierna hanno assistito Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Stefano Pioli ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo, composto dai calciatori che sono scesi in campo ieri, ha svolto lavoro defaticante. Mentre il secondo si è dedicato a una prima di allenamento incentrata sul riscaldamento per poi dedicarsi alla partitella, contro la formazione Under 18, di due tempi da 30 minuti l’uno. Questo l’undici schierato dall’allenatore rossonero: Begović; Conti, Musacchio, Gabbia, Laxalt; Saelemaekers, Brescianini, Paquetá, Bonaventura; Leão, Maldini.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live