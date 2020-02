Notizie Milan – Il report da Milanello della sessione odierna di allenamento

MILANO – Giovedì sera il Milan tornerà in campo, a San Siro, per affrontare la Juventus, nel match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia. I rossoneri sono tornati oggi pomeriggio ad allenarsi, in vista dell’impegno con i bianconeri, a Milanello sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Primo vero allenamento per i ragazzi di mister Pioli, dopo la seduta defaticante di eri mattina. La squadra ha svolto all’interno della palestra la consueta attivazione muscolare, per poi trasferirsi sul campo. Il lavoro è proseguito con esercizi sulla rapidità con l’ausilio di di sagome e ostacoli bassi. Poi esercitazioni tecniche e lavoro sulla tattica, la classica partitella a campo ridotto ha chiuso l’allenamento odierno.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live