Notizie Milan – Il rapporto speciale tra Ibrahimovic e Leao

MILANO – Zlatan è tornato al Milan e i rossoneri ne hanno beneficiato. Soprattutto alcuni calciatori, che fino all’arrivo dello svedese avevano deluso. Tra questi c’è sicuramente Rafael Leao, che sembra aver instaurato un incredibile rapporto con Ibrahimovic. Proprio l’ex Los Angeles Galaxy sembra aver già preso sotto la sua ala il portoghese. L’intento è quello di far crescere il giovane, infatti, l’acquisto del numero 21 rossonero è stato pensato e concretizzato in quest’ottica: oltre che per questioni tecniche, anche per trascinare ed essere da esempio dei tanti giovani che ci sono nella rosa milanista. L’intesa tra i due cresce di giorno in giorno e i risultati iniziano anche a vedersi sul campo. Ibra nel frattempo ha già elargito consigli al compagno di reparto, consigliandogli di imparare il prima possibile l’italiano. In modo da poter comunicare con il mister e i compagni.