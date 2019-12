Notizie Milan – Il punto sull’Atalanta, prossimo avversario dei rossoneri

MILANO – La prossima giornata di campionato vedrà i rossoneri impegnati contro l’Atalanta a Bergamo. Il match è previsto per domenica, alle ore 12:30. La squadra di Gasperini dovrebbe recuperare il Papu Gomez in vista del match contro il Milan, l’argentino, nella seduta odierna dell’allenamento della Dea, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ilicic, invece, ha continuato con il lavoro individuale ma potrebbe partire anche lui con i nerazzurri. Pioli per la partita con l’Atalanta dovrà rinunciare a Theo Hernandez e Paquetà. L’ex Real Madrid e il brasiliano sono stati ammoniti contro il Sassuolo ed erano diffidati. L’allenatore rossonero rilancerà Ricardo Rodriguez dal primo minuto, mentre a centrocampo dovrebbe venire confermato Bonaventura.