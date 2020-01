Notizie Milan – Il punto sulla trattativa per Cengiz Under

MILANO – Continua il lavoro sul mercato dei rossoneri. Il nuovo obiettivo numero uno per il Milan è Cengiz Under, trequartista della Roma. La società capitolina, però, non sembra intenzione a cedere il turco. Nemmeno se nell’operazione dovesse rientrare Suso. Lo spagnolo interessa ai giallorossi, ma non verrà sacrificato l’esterno per arrivare all’ex Liverpool. Inoltre una possibile apertura verso la cessione sarebbe data soltanto con un’importante offerta da parte del Diavolo. Attualmente, quindi, la strada che porta a Under appare in salita per il Milan, nonostante il procuratore del calciatore voglia portare il suo assistito a Milano.