Notizie Milan – Il punto sulla Sampdoria in vista del match di San Siro

MILANO – Il prossimo turno di campionato vedrà il Milan affrontare la Sampdoria, lunedì 6 gennaio alle 15:00 a San Siro. La squadra di Ranieri ha svolto oggi il secondo allenamento del 2020. Sono soltanto due i calciatori che non ha preso parte al lavoro con il resto della squadra: Edgar Barreto e Andrea Bertolacci, hanno svolto un programma differenziato. I due giocatori sono in forse per il match con i rossoneri. Colley, invece, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo l’influenza dei giorni scorsi. Chi sicuramente non ci sarà lunedì e Alex Ferrari, il difensore centrale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro, il 27 dicembre scorso.