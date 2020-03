Notizie Milan – Il PSG sempre più interessato a Kuolibaly

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Con ogni probabilità durante la prossima sessione di mercato estiva Thiago Silva saluterà il PSG. Il brasiliano ha il contratto in scadenza con la squadra francese e i parigini avrebbero già trovato il suo erede. Si tratta di Koulibaly del Napoli, secondo le indiscrezioni il senegalese i questi giorni avrebbe già acquistato casa nella capitale d’oltralpe, ma bisognerà convincere la proprietà partenopea, sempre bottega cara, quando si tratta di cedere i suoi gioielli. In questa situazione però iniziano anche a circolare le voci sul futuro dell’ex capitano del Milan e proprio i rossoneri potrebbero essere interessati a riportare il calciatore a Milanello. Tutto però dipenderà dalla nuova dirigenza che s’insedierà quest’estate a Casa Milan.

