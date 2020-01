Notizie Milan – Il PSG ha fissato il prezzo di Kurzawa

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro del Paris Saint Germain è al centro delle voci di mercato, dato che non rinnoverà il suo contratto con il club parigino. Il calciatore, quindi, quest’estate sarà libero di accasarsi in altre squadre a zero. Come riferisce il Daily Telegraph, la squadra francese avrebbe fossato il prezzo del cartellino del terzino: per assicurarsi le prestazioni di Kurzawa serviranno, quindi, tra i 5 e i 10 milioni di euro. C’è anche il Milan, alle prese però con la situazione Ricardo Rodriguez, sulle tracce del terzino. La grande favorita resta l’Arsenal, i Gunners avrebbero già trovato l’accordo con l’entourage del francese.