Notizie Milan – Il PSG fa dietrofront per Lucas Paquetà

MILANO – Il futuro di Lucas Paquetà continua ad essere in bilico. Il calciatore attualmente sembra essere fuori dal progetto tecnico del Milan e le voci di mercato sono all’ordine del giorno. Il Paris Saint Germain sembrava volerlo portare in Francia, ma le richieste dei rossoneri non sono mai state assecondate. Il Diavolo l’anno scorso porto a Milanello il brasiliano grazie ad un’offerta da 38 milioni di euro, dodici mesi dopo, però, il cartellino del giocatore sembra essersi deprezzato. Tanto che l’offerta dei parigini si è fermato a 20 milioni, quasi la metà dell’investimento fatto dal Milan. A portare il calciatore a Milano fu Leonardo, oggi dirigente del PSG, che lo considerava il futuro della nazionale verdeoro. Oggi la squadra francese sembra aver fatto dietrofront: non sono arrivate nuove proposte per Paquetà. Il brasiliano potrebbe aver perso uno dei suoi principali estimatori.