Notizie Milan – Il prossimo avversario dei rossoneri cerca un difensore

MILANO – Il prossimo avversario del Milan in campionato, la Sampdoria, è alla ricerca di nuovi giocatori sul mercato. I blucerchiati hanno palesato il proprio interesse per Fabio Borini, giocatore attualmente in forza ai rossoneri. Oltre all’ex Liverpool la squadra di Claudio Ranieri sta pensando a un difensore: i possibili nomi per il reparto difensivo sono quelli di Kjaer e Roger Ibanez, entrambi in uscita dall’Atalanta. Molto probabilmente, però, i possibili nuovi acquisti non riusciranno ad arrivare in tempo per il match di San Siro, previsto il 6 gennaio alle ore 15:00, tra Milan e Sampdoria.