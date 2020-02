Notizie Milan – Il programma del weekend calcistico delle giovanili

MILANO – Sarà, come al solito, un ricco weekend di calcio per le giovanili del Milan. La Primavera di Giunti, capolista, sarà ospite del Parma. L’Under 17, invece, giocherà in casa contro l’Udinese. I Giovanissimi U14 si stanno preparando ad affrontare l’Inter. Osserveranno un turno id riposo le Under 18, 16 e 15.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO.

SABATO 15 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 6° giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 14.30 – CS Parma Calcio (Collecchio).

U9: 2° giornata, Milan-Assago, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U10: 2° giornata, Centro Schiaffino-Milan, ore 16.30 – Comunale Schiaffino (Paderno Dugnano, loc. Calderara).

U11: 2° giornata, Milan-Sedriano, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U12: 2° giornata, Seguro-Milan, ore 16.00 – CS Comunale (Settimo Milanese, loc. Seguro).

U13: 4° giornata di ritorno, Milan-Como, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U10 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardina, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

U13 FEMMINILE: 2° giornata, Masseroni-Milan, ore 16.30 – CS Masseroni (Milano).

U15 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan, ore 15.00 – CS Comunale (Sedriano).

DOMENICA 16 FEBBRAIO

U11 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardia 1, ore 10.30 – CS Vismara (Milano).

U17: 6° giornata di ritorno, Milan-Udinese, ore 11.00 – CS Vismara (Milano).

U14: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 – CS Vismara (Milano).

Fonte del programma del weekend: acmilan.com

