Notizie Milan – Il Napoli si defila dalla corsa a Ibrahimovic

MILANO – Dove andrà Ibra? E’ la grande domande alla quale ogni giorno quotidiani, e testate online, cercano di dare una risposta. Tra smentite e conferme, allontanamenti e riavvicinamenti, il Milan sembra essere ancora il grande favorito. I rossoneri hanno ritoccato la propria offerta per convincere definitivamente lo svedese, ma la risposta del calciatore deve ancora arrivare. Le altre squadre interessate al giocatore stanno facendo, piano piano, un passo indietro. E’ il caso del Napoli, che fino a qualche settimana fa contendeva Ibrahimovic al Diavolo. Oggi invece, complice anche il cambio d’allenatore, sembra essersi defilato “alla corsa a Zlatan”. Questa è una buona notizia per il Milan, se confermata, perchè si tratterebbe ovviamente di una forte concorrente in meno. Mai di mai però, perchè le novità e i colpi di scena sono all’ordine nella “telenovela Ibra”.