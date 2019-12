Notizie Milan – Il Napoli prova a sorprendere il Milan per Dani Olmo

NOTIZIE MILAN – La Dinamo Zagabria si sfrega le mani per il suo gioiellino: Dani Olmo, lo spagnolo 21enne cresciuto nella cantera del Barcellona seguito dal Milan di Zvonimir Boban e di Paolo Maldini. Ma attenzione perché i rossoneri non sono l’unico club a pensare ad Olmo. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, nella sua edizione odierna, iscrive anche il Napoli alla corsa per il talento della Dinamo.