Notizie Milan – Il Napoli piomba su un’obiettivo rossonero

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul mercato, tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza ma alcuni potrebbero non arrivare a Milanello. Andrea Petagna rischia di essere uno di questi. Il calciatore della SPAL, scuola rossonera, è finito nel mirino anche del Napoli. Sarebbe stata un’indicazione di Gennaro Gattuso, allenatore dei partenopei, che vorrebbe portare in Azzurro l’ex attaccante. Da Ferrara però non sarebbe arrivata un risposta positiva al primo approccio, dato che gli estensi sono in piena lotta per salvarsi, senza contare che Petagna è stato decisivo nell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta.