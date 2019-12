Notizie Milan – Il Napoli e Rodriguez sono più lontani

MILANO – Ricardo Rodriguez è uno dei calciatori che durante la prossima sessione di mercato potrebbe salutare il Milan. Il terzino elvetico è corteggiato da diverse squadre, la più accreditata è il Napoli di Gennaro Gattuso, ma nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata. Tra i partenopei e l’entourage del giocatore i contatti sono continui e l’ultima offerta degli Azzurri non avrebbe convinto il calciatore. Rodriguez comunque è ancora convinto di voler raggiungere il suo ex allenatore “all’ombra del Vesuvio”, ma non alla condizioni poste dal Napoli. La società di De Laurentiis vorrebbe lo svizzero in prestito (con diritto di riscatto) e in più il giocatore dovrebbe accettare la panchina. Perchè il titolare della fascia sinistra resterebbe Mario Rui. Il difensore rossonero al momento non ha intenzione di accettare le sirene di Napoli a queste condizioni, dato che la sua intenzione è di cambiare squadra per andare a giocare titolare.