Notizie Milan – Il mercato della squadra Femminile, in arrivo una punta

MILANO – Il Milan pensa al mercato, anche quello Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz sono reduci dalla sconfitta casalinga con l’Empoli. Sul banco degli imputati è finita Valentina Giacinti, il capitano delle rossonere non sta vivendo un buon momento, soprattutto dal punto di vista realizzativo con sole 4 reti all’attivo. Allora il Diavolo ha deciso di correre ai ripari e si appresta a riportare in Italia Berglind Bjorg Thorvalsdottir, punta di grande esperienza. L’islandese classe ‘92 ha vestito, anche, la maglia del Verona nella stagione 2017/18. S tratterebbe del secondo acquisto del Milan Femminile, in questa finestra di mercato, dopo l’arrivo di Pamela Begic.