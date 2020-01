Notizie Milan – Il giorno dopo: Suso sul banco degli imputati

MILANO – L’attuale stagione di Suso con la maglia rossonera non è certo una delle migliori, per l’esterno spagnolo. Ieri pomeriggio il Diavolo ha pareggiato, in casa, contro la Sampdoria nel diciottesimo turno della Serie A e l’ex Liverpool è stato uno dei peggiori in campo. Il Milan visto a San Siro non è stato in grado di trovare il goal, nonostante le diverse occasioni create durante il match. La squadra di Pioli non ha fornito la reazione, che i tifosi si aspettavano, dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Suso, in realtà, ha giocato una partita in linea con la prestazione di questo Milan: inconcludente. Adesso la domanda che molti sembrano porsi è: ha senso continuare con lui? Lo spagnolo per il momento sembra intoccabile, per Pioli è un titolare fisso e il tecnico di Parma non lo toglie nemmeno quando è il peggiore in campo. Intanto, però, inizia a farsi strada anche l’ipotesi di un cambio modulo: con due punte.

L’ipotesi di un nuovo modulo per il Milan

Ieri, nel secondo tempo, abbiamo assistito alle prime prove tattiche: i rossoneri per trovare la via del goal si sono schierati in campo con Ibrahimovic e Leao più Calhanoglu e Suso. Un 4-2-4 che ha portato i rossoneri davanti alla porta difesa da Audero più volte, “senza però veder maturare i frutti sperarti”. Lo stesso tecnico del Milan, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda sul tandem Zlatan-Piatek: «Possono giocare insieme, l’importante, però, è garantire un equilibrio di squadra». Se davvero Pioli decidesse di optare per la “coppia pesante” allora il primo ad uscire dal blocco degli undici titolari potrebbe essere proprio Suso. Sacrificato proprio in virtù di quel equilibrio fondamentale per l’allenatore, senza addentrarsi in discorsi legati alla capacità dello spagnolo di adattarsi a ruoli differenti da quello attuale. Sacrificato anche a causa delle prestazioni deleterie e svagate, che il numero otto rossonero regala ormai da diverso tempo. Servono soluzioni immediate, perchè questo Milan e Suso vanno di pari passo. Non basta il solo Ibrahimovic e non ci sarà sempre Donnarumma ad evitare il peggio. Un eventuale cambio di modulo potrebbe essere una strada percorribile.