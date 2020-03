Notizie Milan – Il futuro di Franck Kessie resta in bilico

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il futuro di Franck Kessie resta in bilico. Il centrocampista ivoriano potrebbe essere ceduto, durante la prossima finestra di mercato, per fare cassa. L’interesse di diversi club di Premier League, nei suoi confronti, non è mai scemato. Neanche nella prima fase della stagione, quando il calciatore faceva fatica ad imporsi in rossonero. Adesso il peggio sembra essere passato, con l’ex Atalanta tornato sui suoi livelli e con Pioli che non rinuncia mai al suo dinamismo. Kessie insieme a Bennacer compone la coppia titolare del centrocampo del Diavolo, sono il motore del Milan in campo, ma la società meneghina potrebbe proprio sfruttare questo suo status per venderlo al miglior acquirente.

