Notizie Milan – Il Fenerbahce non molla Ricardo Rodriguez

MILANO – Le strade di Ricardo Rodriguez e il Milan sembrano destinate a separarsi. Il calciatore durante la prossima sessione di mercato dovrebbe cambiare squadra, con il Napoli in forte pressing sullo svizzero. Non ci sono però soltanto i partenopei, anche il Fenerbahce è interessato all’ex Wolfsburg e nei giorni scorsi era arrivata un’ indiscrezione relativa all’accordo trovato tra l’entourage del ragazzo e la squadra turca. L’ostacolo per ora è rappresentato dai rossoneri che non hanno intenzione di cedere Rodriguez in prestito, ma soltanto a titolo definitivo. Attualmente però i grandi favoriti restano gli Azzurri, anche in virtù del rapporto tra il numero 68 del Diavolo e Gattuso, neo tecnico partenopeo.