Notizie Milan – Il confronto con la passata stagione: sei punti in meno

MILANO – La stagione del Milan è a dir poco travagliata. La squadra di Stefano Pioli non riesce a dare continuità alle vittorie e questo sta rallentando la rincorsa all’Europa dei rossoneri. Il Diavolo ha già dovuto rinunciare ad un posto in Champions League, Atalanta, Roma e Lazio sembrano attualmente irraggiungibili. Tenendo, però, questo passo anche l’Europa League potrebbe diventare una chimera. Se si fa un confronto con l’anno scorso si possono notare tutte quelle che sono le difficoltà della squadra meneghina. Un anno fa il Milan, a questo punto della stagione (diciottesima giornata), aveva 28 punti in classifica. Attualmente, invece, sono 22 i punti “messi in cascina”. I rossoneri si trovano a 13 lunghezze dal primo posto utile per la Champions League, mentre con Gattuso in panchina il Diavolo sfiorò l’accesso all’Europa che conta.