Notizie Milan – Il Chelsea apre alla cessione di Christensen

MILANO – L’affare Todibo si è complicato e allora il Milan è tornato a vagliare altri profili. Uno dei profili, secondo le indiscrezioni di mercato, che il Milan starebbe seguendo è quello di Andreas Christensen del Chelsea. Il centrale danese con i blues attualmente è finito in panchina, così come durante la passata stagione sotto la gestione Sarri. Il calciatore, invece, con Antonio Conte sulla panchina del club inglese era uno dei titolari. Adesso la situazione è totalmente cambiata, tanto che la società di Abramovic avrebbe aperto alla possibile cessione del calciatore, ma soltanto nel caso in cui arrivasse prima un sostituto del danese. Christensen è uno dei nomi che il Milan segue con interesse, sono attese novità nei prossimi giorni.