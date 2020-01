Notizie Milan – Il caso dell’ex rossonero Jeremy Menez

MILANO – Jeremy Menez, ex calciatore del Milan, ha ricominciato la sua carriera dove tutto era iniziato, in Francia. Il 2 settembre scorso il giocatore ha firmato un nuovo contratto, dopo la fine della sua avventura in Messico, con il Paris FC squadra che attualmente milita nella Ligue 2 transalpina. La sua stagione, però, è stata un’ enorme delusione: sono soltanto 10 le presenze in campo, condite da zero reti e 3 assist. Il giocatore conta, invece, molte più presenze nei locali delle movida parigina e proprio il suo stile di vita sregolato sarebbe alla base delle brutte prestazioni con la squadra francese. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con il nuovo allenatore del club, René Girard, che sarà determinate per capire il futuro di Menez. Il calciatore rischia di ritrovarsi senza squadra.