Notizie Milan – Ibrahimovic subito in goal in amichevole

MILANO – Ieri ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan, oggi è stato presentato alla stampa e poi si è diretto subito in campo. Zlatan Ibrahimovic ha preso parte all’amichevole tra i rossoneri e la Rhodense, squadra di Promozione. Lo svedese è stato schierato dal 1′, al centro dell’attacco, nel 4-3-3 di Stefano Pioli. Ai suoi lati hanno agito Suso, a destra, e Calhanoglu a sinistra. Il resto della formazione era composto da: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetá, Bennacer e Bonaventura. Ibra impiega meno di 45′ per mettere il suo nome a referto, sfruttando un passaggio di Calabria. Lo svedese poi serve un assist a Calhanoglu. Il Milan ha chiuso il primo tempo sul risultato di 5-0, oltre all’ex Los Angeles Galaxy e al numero dieci rossonero, sono andati in goal anche Calabria, con una doppietta, e Paquetà.

Nel secondo tempo si vede anche Piatek, che realizza due reti, Pioli ha scelto un undici differente, per la seconda frazione di gioco, lanciando: Reina; Conti, Gabbia, Caldara, Oddi; Kessie, Brescianini, Maldini; Leão, Piatek, Castillejo. Gli atri marcatori di giornata sono: Leao e Castillejo.