Notizie Milan – Ibrahimovic potrebbe pensare al ritiro

MILANO – Ibra rinnova o meno? Questa è una delle domande che i tifosi rossoneri si stanno ponendo da giorni. Il calciatore svedese, però, è ancora alle prese con i suoi dubbi, non è convinto dal nuovo progetto di Gazidis e l’addio di Boban ha gettato altre ombre sulla sua permanenza, dato che il croato aveva giocato un ruolo fondamentale per il suo ritorno, quest’inverno. Se l’attaccante decidesse di salutare il club meneghino allora prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di appendere gli scarpini al chiodo, un’idea su cui sta riflettendo in questi giorni, nella sua quarantena in Svezia. Tra le tante incertezze probabilmente il suo rinnovo con il Milan appare sempre più difficile.

