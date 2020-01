Notizie Milan – Ibrahimovic fa una richiesta a Stefano Pioli

MILANO – Secondo quanto riporto dalle indiscrezioni del Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic avrebbe fatto una precisa richiesta al tecnico del Milan. Rafael Leao al suo fianco e passaggio al modulo a due punte, 4-3-1-2. Continua, quindi, a prendere sempre più piede l’idea di un possibile cambio di modulo da parte di Stefano Pioli. Questa soluzione potrebbe anche “venir percorsa” vista anche l’inconcludenza di Suso nelle ultime partite. In questo caso lo spagnolo si accomoderebbe in panchina, mentre, Calhanoglu prendere il posto alle spalle delle due punte rossonere. Adesso non resta che aspettare i prossimi allenamenti in vista del match con il Cagliari, per capire se davvero l’allenatore rossonero avrà intenzione di cambiare modulo di gioco.