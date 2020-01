Notizie Milan – Ibrahimovic, ecco la clausola del rinnovo automatico

MILANO – Finalmente il giorno del ritorno di Ibrahimovic al Milan è arrivato. Lo svedese ha firmato il suo nuovo contratto ed è stato svelato anche il numero di maglia, scelto per la sua seconda avventura rossonera. Iniziano anche a circolare le prima indiscrezioni sull’accordo tra l’attaccante e la società meneghina. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, l’ex Los Angeles Galaxy ha firmato per i prossimi sei mesi (fino al termine di questa stagione di Serie A) con l’opzione di rinnovo automatico, in caso di raggiungimento di una determinata clausola. Se a Maggio, Ibrahimovic, avrà disputato il 50% delle presenze previste dall’accordo, allora avverrà anche il rinnovo automatico per il prossimo anno.