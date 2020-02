Notizie Milan – Ibrahimovic dovrà decidere il suo futuro

MILANO – Ibra è il trascinatore di questo Milan, questo è indubbio. Lo svedese da quando è tornato in rossonero si è calato perfettamente nella realtà del Diavolo ed è diventato il leader della squadra allenata da Stefano Pioli. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, però, il calciatore e la dirigenza del club meneghino, quest’estate, a fine stagione, s’incontreranno per decidere se continuare insieme o meno. L’accordo siglato qualche mese prevede una valutazione da fare insieme. Molto probabilmente sarà proprio la parola di Ibra a pesare di più, rispetto a quella del Milan. Molto peso verrà dato anche al tipo di progetto che i rossoneri presenteranno allo svedese e anche al mercato che sarà fatto.

