Notizie Milan – Ibrahimovic chiede ancora tempo per decidere

MILANO – Serve altro tempo, questa sembra sia stata la richiesta di Ibra al Milan. Lo svedese, fino a poco tempo fa, era sul punto di tornare a vestire la maglia rossonera, ma le cose sono cambiate. Adesso potrebbe essere l’Everton la grande favorita, il probabile arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffees avrebbe cambiato le carte in tavola, in virtù del grande rapporto che lega Ibrahimovic all’allenatore di Reggiolo. Il Diavolo però non sarebbe disposto ad aspettare ancora molto, la dirigenza del club meneghino non cambierà la sua offerta e nel frattempo si sta già guardando intorno: Haaland, Mandzukic, Osimhen, sono solo alcuni dei nomi accostati ai rossoneri. La decisione è attesa per la prossima settimana, poi il Milan cercherà altri attaccanti per rinforzare il reparto offensivo.