Notizie Milan – Ibra verso il recupero in vista del derby

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è ancora in dubbio per il prossimo impegno di campionato del Milan, il derby contro l’Inter. Ieri lo svedese ha saltato la partita con l’Hellas Verona a causa di una piccola noia muscolare, la sua presenza, però, domenica prossima è ancora in dubbio. Dagli ambienti rossoneri filtra ottimismo, nonostante l’influenza che lo ha fermato negli ultimi giorni. Il numero 21 del Diavolo farà di tutto per essere presente, la partita contro i nerazzurri è troppo importante, anche a costo di stringere i denti. Ibra lavorerà questa settimana per poter garantire a mister Pioli la sua presenza, che sembra essere fondamentale per i suoi compagni, in primis Leao. Il portoghese è un altro calciatore senza lo svedese in campo. Mancano 6 giorni alla stracittadina e Zlatan continua il recupero in vista della sfida contro la squadra di Antonio Conte.