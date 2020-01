Notizie Milan – Ibra è già al lavoro, obiettivo Sampdoria

MILANO – Zlatan Ibrahimovic mette nel mirino la Sampdoria, prossimo avversario del Milan in campionato. Lo svedese oggi ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri e poi, dopo aver svolto anche le visite mediche, si è recato presso il centro di allenamento di Milanello, dove ha svolto una sessione di lavoro in solitaria. L’ obiettivo del neo-numero 21 del Diavolo è quello di esserci per il prossimo turno di Serie A, contro i blucerchiati. Il match tra le due squadre è previsto per lunedì prossimo, 6 gennaio, alle ore 15:00 sul campo di San Siro. La convocazione dello svedese per la partita va oltre ogni più rosea aspettativa, dato che l’ex Los Angeles Galaxy è fermo da diversi mesi, dalla fine del campionato professionistico americano, la MLS.