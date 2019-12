Notizie Milan – I rossoneri seguono anche un altro attaccante

MILANO – Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli. Ieri sera è esplosa la bomba-Haaland, con la società meneghina interessata alla punta del Salisburgo. La concorrenza per la punta norvegese è però di primissimo piano e proprio in quest’ottica sembra che il Diavolo abbia messo sotto osservazione un altro giocane centravanti. Si tratta di Victor Osimhen, attualmente in forza al Lille. Anche in questo caso però la dirigenza rossonera dovrà fare i conti con altri top-club. Liverpool, Chelsea e Tottenham sembra siano sulle tracce del giocatore. Dopo Haaland, anche per Osimhen si prospetta un asta tra diversi grandi club.