Notizie Milan – I rossoneri perdono posizioni in una speciale classifica

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Deloitte Football League ha stilato la nuova classifica dei ricavi per le squadre di calcio. In testa troviamo i club spagnoli: Barcellona e Real Madrid. seguono il Manchester United, Bayer Monaco e Paris Saint Germain. La prima delle italiane è ovviamente la Juventus, che ricopre la decima posizione. Il Milan, invece, scende fino al ventunesimo gradino della speciale classifica. Davanti ai rossoneri c’è l’Inter al quattordicesimo posto, le Roma al sedicesimo e il Napoli al ventesimo. Il motivo di questa discesa è legato al calo del fatturato: passato 207,7 milioni di euro a 206,3. Un segnale non certamente positivo per Elliott, il fondo d’investimento proprietario della società meneghina.