Notizie Milan – I rossoneri pensano al rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Non c’è soltanto il mercato, sia in entrata che in uscita, tra i pensieri del Milan. La società rossonera sta iniziando a pianificare il futuro: ballano diversi rinnovi contrattuali. Il caso più spinoso è sicuramente quello rappresentato da Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Diavolo. Il rapporto tra il portiere e rossoneri scadrà nel 2021 e con Mino Raiola, procuratore del giocatore, si sta cercando un’intesa per estendere l’accordo tra le parti. Servirà, però, un aumento di stipendio per convincere sia il giocatore che l’agente sportivo a firmare il nuovo contratto. Per trattenere l’attuale numero uno della Nazionale a Milanno servirà un’offerta da 7 milioni di euro l’anno.