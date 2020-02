Notizie Milan – I rossoneri non sanno segnare contro le grandi

MILANO – E’ il giorno dei bilanci in casa Milan. Dopo un derby, che da sogno si è tramutato in incubo, iniziano anche ad emergere dei numeri statistici che fotografano benissimo la stagione dei rossoneri. In questo campionato il Diavolo, contro le prime quattro in classifica, ha segnato soltanto 4 reti. Un dato emblematico, numeri che spiegano benissimo tutte le difficoltà del Milan contro le squadre che oggi sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Serve di più, a questo Diavolo, per riuscire ad entrare nella lotta per “l’Europa che conta”, c’è ancora molto da lavorare per riuscire a superare gli esami di maturità che serviranno a far tornare grande il club meneghino.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live