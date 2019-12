Notizie Milan – I rossoneri hanno preso una decisione su Rodriguez

MILANO – Il Fenerbahce fa sul serio per Ricardo Rodriguez. Il terzino del Milan è finito nel mirino della squadra turca, che ha tutta l’intenzione di portare il giocatore nella Super Lig, durante la prossima sessione di mercato. La dirigenza rossonera ha preso tempo, potrebbe decidere di lasciar partire l’ex Wolfsburg per finanziare un nuovo acquisto: il nome del momento sembra essere Todibo del Barcellona. La cessione dello svizzero però sarà avallata solo se si arriverà a determinate condizioni, i contatti tra i due club sono continui e non è escluso che si arrivi ad un accordo. Il Milan cederà Rodriguez soltanto a titolo definito, per il momento la posizione del Diavolo sembra chiara e non è atteso un passo indietro. Il Fenerbahce, invece, continua a lavorare ai fianchi, forte dell’accordo raggiunto con l’entourage del calciatore. Quella di domenica prossima, potrebbe essere l’ultima del numero 68 in rossonero.