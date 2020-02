Notizie Milan – I rossoneri gettano le basi per la prossima stagione

MILANO – La marcia di avvicinamento al derby continua inesorabile, non c’è però soltanto la sfida con i nerazzuri nella testa del Milan. Iniziano ad arrivare i primi spifferi riguardo alla prossima stagione, i rossoneri starebbero iniziando a gettare le basi del mercato estivo. Il Diavolo potrebbe perdere per diversi motivi alcuni calciatori attualmente in rosa. Si tratta di Giacomo Bonaventua, l’ex Atalanta ha il contratto in scadenza con il club meneghino e potrebbe non rinnovare. L’altro nome che potrebbe avere le valigie in mano è Franck Kessie, l’ivoriano ha alternato la stagione tra luci e ombre e non è esclusa una sua partenza. Poi c’è il capitolo che riguarda Davide Calabria, il terzino scuola Milan potrebbe partire a fronte di una buona offerta.