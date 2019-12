Notizie Milan – I rossoneri contendono Matic ai cugini

MILANO – Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan sta studiando un colpo per il centrocampo. Uno dei nomi che stuzzicano la fantasia della dirigenza rossonera è quello di Nemanja Matic. Il giocatore è attualmente in forza al Manchester United, ma la squadra inglese potrebbe decidere di far partire il serbo durante la finestra di riparazione invernale. Sul calciatore però ci sono anche gli occhi dell’Inter, sotto il suggerimento dell’allenatore nerazzurro, Antonio Conte. L’unica notizia certa, secondo il Daily Express, è relativa alla decisione dei Red Devils di non rinnovare il contratto, in scadenza, di Matic. Il classe ’88pensa all’addio, in virtù anche dei prossimi europei, che prenderanno il via giugno. La sua intenzione è quella di andare a giocare per non perdere il posto in nazionale, sempre che la Serbia riesca a qualificarsi alla fase a girone della competizione.