Notizie Milan – I rossoneri abbassano le pretese per Kessie e Paquetà

MILANO – Il mercato di gennaio impazza e diversi calciatori del Milan sono al centro delle indiscrezioni, su possibili trasferimenti. Tra questi ci sono sicuramente Franck Kessie e Lucas Paquetà. I due centrocampisti nell’ultima partita di campionato non erano tra gli undici titolari e se il brasiliano è entrato nel secondo tempo, per l’ex Atalanta, invece, nemmeno un minuto contro la Sampdoria. Sulle loro tracce ci sono diversi club: l’ivoriano piace in Inghilterra, con diversi club di Premier League intenzionati ad assicurarsi le prestazione del giocatore. Per l’ex Flamengo, invece, continua il pressing del Paris Saint Germain di Leonardo. Il Milan ha deciso di rivedere al ribasso i cartellini dei calciatori: Il Milan per Kessie adesso chiede 28 milioni di euro, mentre, 35 per il brasiliano.