Notizie Milan – I risultati del weekend delle giovanili rossonere

MILANO – La Primavera di Federico Giunti non si ferma più. I ragazzi del Milan s’impongono, in trasferta, contro il Parma per 0-3, preparandosi allo scontro diretto, della prossima settimana, con la SPAL seconda in classifica nel migliore dei modi. In caso di vittoria i rossoneri festeggeranno la promozione in Primavera 1. Ecco tutti gli altri risultati del weekend calcistico delle giovanili del Milan.

SABATO 15 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 6° giornata di ritorno, Parma-Milan 0-3.

U9: 2° giornata, Milan-Assago 5-2.

U10: 2° giornata, Centro Schiaffino-Milan 1-9.

U11: 2° giornata, Milan-Sedriano 3-0.

U12: 2° giornata, Seguro-Milan 0-5.

U13: 4° giornata di ritorno, Milan-Como 6-0.

U10 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardina 1-1.

U13 FEMMINILE: 2° giornata, Masseroni-Milan 5-3.

U15 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan 1-3.

DOMENICA 16 FEBBRAIO

U11 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Lombardia 1, 2-3.

U17: 6° giornata di ritorno, Milan-Udinese 0-1.

U14: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter 1-0.

Fonte risultati: acmilan.com

