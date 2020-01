Notizie Milan – I primi impegni del 2020 per la Primavera rossonera

MILANO – La Primavera del Milan si sta preparando per affrontare al meglio il nuovo anno. L’obiettivo dei giovani del Diavolo è quello di conquistare la promozione in Primavera 1, attualmente la squadra allenata da Federico Giunti è prima in classifica, in Primavera 2.

I primi impegni del 2020 vedranno i ragazzi rossoneri impegnati il 18 gennaio, sul campo del Vismara, contro il Pordenone, che occupa la sesta posizione in classifica. Per quanto concerne, invece, la Coppa Italia Primavera il prossimo impegno in programma è il 29 gennaio contro la Fiorentina, nel match valido per i Quarti di finale della competizione.