Notizie Milan – I precedenti contro l’Atalanta a Bergamo

MILANO – Il prossimo match di campionato per gli uomini di Stefano Pioli è previsto contro l’Atalanta di Gasperini. Il match tra la Dea e i rossoneri si giocherà a Bergamo, domenica 22 alle ore 12:30.

I precedenti tra le due squadre, a Bergamo, sono 58 in Serie A. L’ultimo confronto risale a Febbraio scorso, quando i rossoneri s’imposero per 1-3, grazie alla doppietta di Piatek e al goal di Calhanoglu. Più in generale il Milan ha vinto 23 dei 58 confronti con la Dea, i pareggi, invece, sono 22. L’Atalanta è riuscita a battere il Diavolo, in totale, per 13 volte su cinquantotto.

Proprio Piatek, il migliore in campo dell’ultimo confronto tra le due squadre, sembra essere in dubbio. Al suo posto, dal primo minuto, potrebbe partire Leao.