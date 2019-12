Notizie Milan – I nomi di Elliot sulla lista delle possibili partenze

MILANO – Il Milan ieri ha ufficializzato il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Adesso è tempo di cessioni, la strategia di Elliott, fondo proprietario del Diavolo, è sempre stata chiara: ad ogni nuovo innesto ci sarà una cessione. Sono sei i giocatori, attualmente in rosa, con la valigia in mano ma non è detto che tutti troveranno un’altra sistemazione. Si tratta di: Borini, Kessie, Rebic, Ricardo Rodriguez, Calhanoglu e Piatek. Le indiscrezioni di mercato parlavano di eventuali partenze per la maggior parte dei calciatori citati, tranne che per il numero dieci del Milan. Il fantasista turco fino a questo punto della stagione è stato uno degli uomini più impiegati sia da Giampaolo, che da Pioli.