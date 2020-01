Notizie Milan – I dettagli del trasferimento di Borini all’Hellas Verona

MILANO – Fabio Borini, oggi pomeriggio, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hellas Verona di Juric. Il calciatore si è unito agli scaligeri trasferendosi dal Milan. In rossonero, in questa stagione, ha collezionato pochissime presenze, soltanto 2: una da titolare e una è entrato dalla panchina. Questo però prima dell’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. Da quel momento Borini non ha più visto il campo ed è finito ai margini del progetto tecnico. Adesso ripartirà da Verona, con una delle squadre rivelazione del campionato. Poco fa sono stati resi noti anche i dettagli dell’operazione di mercato, non è previsto nessun conguaglio economico per i rossoneri, ma la società scaligera pagherà per intero l’ingaggio del giocatore, senza la partecipazione del club meneghino.