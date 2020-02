Notizie Milan – Handanovic ci vuole provare per il derby

MILANO – Come riporta la Gazzetta dello Sport, Samir Handanovic ieri si è allenato senza toccare il pallone. Il portiere dell’Inter è ancora alle prese con un problema al mignolo della mano, ma contro il Milan vuole esserci, a tutti i costi. Lo stesso allenamento verrà ripetuto oggi e poi domani, venerdì, invece, tornerà a toccare il pallone. Non si vuole correre alcun rischio con il capitano dei nerazzurri, tutto dipenderà dal dolore che proverà l’estremo difensore sloveno. Nonostante lo speciale tutore sarà Handanovic a decidere, se si andrà verso il forfait allora spazio a Padelli, come nell’ultimo match di campionato.