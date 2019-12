Notizie Milan – Haaland verso il Manchester United

MILANO – La notizia è, senza ombra di dubbio, clamorosa. Erling Haaland sarebbe stato avvistato avvistato, mentre si imbarcava su un volo della Norwegian Airlines, diretto a Manchester. Stavanger Aftenbladet, media norvegese, ha riporto oggi sul proprio sito internet questa vera e propria bomba di mercato. Aggiungendo che il calciatore potrebbe incontrarsi a breve con la dirigenza del Manchester United, proprio i Red Devils sarebbero pronti ad offrire un cifra che si aggira intorno ai 90 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Sulle tracce del calciatore, in forza al Salisburgo, ci sono molte delle più importanti squadre d’europa, tra cui il Milan. La punta in questa stagione ha fatto parlare per la sua prolificità: 28 goal in 22 partite. Chi invece ha subito buttato acqua sul fuoco è stato Solskjaer, l’ allenatore dello United, ha dichiarato che se fosse vero, magari Haaland si trova in Inghilterra per le vacanze. Quello che non ha detto, invece, è che due giorni dopo la partita di Champions tra Salisburgo e Liverpool incontrò proprio il giocatore, in Austria.